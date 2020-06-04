Ще одним знаковим українцем у боксі став Олександр Гвоздик, бій з яким, для канадського боксера Адоніса Стівенсона став останнім.

Член легендарної Олімпійської збірної, програючи за очками, нокаутував канадця на його території в 11 раунді. Передає Politeka.net з посиланням на xsport.

Після бою Стівенсон був направлений в реанімацію і довгий час перебував у медикаментозній комі.

У критичному стані йому допомагала вижити чоловіка, яку звинувачують у крадіжці 900 тисяч доларів. І, хоч, Адоніс вже прийшов в себе і може пересуватися і спілкуватися, навряд чи він коли-небудь повернеться в ринг.

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"Я вам зараз розповім про одну дерьмово ситуації, про яку нещодавно дізнався! Ломаченко веде себе як су*ка і хоче спершу провести такий собі рейтинговий бій. І після цього Top Rank і мені пропонує погодиться на проміжний бій.

На що це все схоже? У мене немає слів, але ви знаєте, що я думаю: пішов нах*р! Мені ніякі проміжні бої не потрібні. Мій розігрів буде з Ломаченко. Немає ніяких інших варіантів! Тільки так і не інакше!" – сказав Теофимо Лопес в ефірі подкасту The Knockdown 3 Rule.

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