Український боксер Сергій Дерев'янченко веде переговори про бій з кращим боксером 2019 року

Як повідомляє видання BoxingNews24, бій українця проти Сауля Сауля Альвареса може відбутися 14 вересня на стримінговой платформі DAZN.

Дерев'янченко доведеться набрати вагу, оскільки поєдинок повинен пройти у другому середній ваговій категорії (до 76,2 кг).

"Канело Альварес веде переговори з Сергієм Дерев'янченко про бій 14 вересня в 168 фунтах. Інші суперники також розглядаються Сауля, але це буде не Головкін. Малоймовірно, що третій бій Канело – GGG відбудеться до початку 2021 року", – пише Майк Коппинджер у своєму Twitter.

До речі, український боксер Владислав Сіренко (13-0, 12 КО) розповів як спарингував з Олександром Усиком, Олександром Повєткіним, Майклом Хантером і Джо Джойсом

«Кожен з них по-своєму сильний. Взяти Усика, він дуже маневрений, постійно б'є, викидає багато ударів, з них в цьому плані важко.

З Повєткіним ти можеш боксувати, а тут де не помітив як якийсь удар прилетів і бумм, ти такий підбадьорився і зібрався.

Хантер по-своєму цікавий був, ти ніби намагаєшся його бити, але він слизький і удари пролітають повз. У кожного з них свої фішки, з Джойсом ти постійно на стрьомі він сильно б'є і самий найменший пропущений удар дуже неприємний», – сказав Сіренко.

Нагадаємо, Усик, Ломаченко та Гвоздик отримали фантастичні гонорари за бої.

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