Екс-чемпіон світу в суперважкій вазі Володимир Кличко і екс-абсолютний чемпіон світу у двох дивізіонах Евандер Холіфілд знову вийшли разом у ринг
В цей раз спортсмени разом провели спільне тренування.
"Легенди знову на рингу. Кличко і Холіфілд показали свою майстерність. Великі боксери знову провели спільне тренування", - підписали відео Luckypunch.net.
Спортсмени не завдавали ударів, а тільки імпровізували поєдинок.
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До речі, американський боксер Майк Тайсон попросив Володимира Кличка допомогти йому в підготовці до повернення в ринг
Про це в інтерв'ю The Sun розповів супертяж Ентоні Джошуа.
"На кого я рівняюсь - це на Володимира Кличка. Майк Тайсон хоче повернутися. Вони покликали Кличко для роботи разом з Майком - вони могли б подзвонити кому завгодно, але подзвонили йому, тому що він шановний важковаговик і знає, як працює бізнес.
Це один із способів, яким я хотів би, щоб мене запам'ятали. Володимир – людина, на яку я рівняюсь", - заявив Джошуа.
Як повідомляла Politeka, Кличко зробив гучну заяву про повернення на ринг.
Також ми писали, що Кличко втрутився в гучний скандал в українському боксі.