Бій Олександр Усик - Дерек Чісора не відбудеться найближчим часом

Про це заявив промоутер британського суперважкоатлета Девід Хей.

"Ніякої дати бою зараз немає. Щоб організувати поєдинок такого високого рівня потрібні вболівальники. Потрібні фанати, які заповнять всі трибуни. Вболівальники потрібні для того, щоб покрити всі витрати на проведення битви. А значить, що найближчим часом бою не буде. Це розчаровує".

До речі, боксери повинні були вийти в ринг 23 травня в Лондоні, але бій перенесли на невизначений термін через пандемію.

Раніше ми писали, що британський боксер Дерек Чісора впевнений, що зуміє попасти в Олександра Усика.

Нагадаємо, українець заявив, що Чісорі ще потрібно потрапити в ціль, а потім сподіватися на нокаут.

«Я сконцентрований на своїй роботі. Активно працюю і буду це робити до дня бою. Розумію, що Усик збирається танцювати навколо мене, але ми дещо приготували».

«Ми активно тренуємо певні речі, і це дасть результат в день бою», - впевнений Чісора.

Крім того, деякі шанувальники боксу вважають, що український боксер Олександр Усик не досить сильний фізично, щоб витримувати потужні удари в суперважкій вазі

Але Усик не бачить в цьому проблеми.

«Якщо ти хочеш потрапити в ціль, то ти її спершу повинен побачити. Суперник може викидати будь-яку кількість ударів, але ти попади спочатку. Чісору я бачив в ринзі, коли я ще був аматором. Я бачив його бої з Кличком, з Хеєм.

Тоді мені здавалося, що всі ці великі хлопці дуже далеко, а зараз я готуюся вийти в ринг проти одного з них», - заявив Усик.

Нагадаємо, Усик перед боєм з Чісорою освоїв новий вид спорту, відео.

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