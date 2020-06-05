Відео з Tik-Tok з російським пропагандистом Володимиром Соловйовим набирає популярність в мережі

У ролику скандальний журналіст показувати нібито техніку безконтактного бою - росіянин несамовито махає руками і корчить дивні гримаси.

Чоловік у білому кімоно ніяк не реагував на такі "удари".

"Тут вже і медицина безсила, не?", "Запаморочення від успіхів", чи зі страху?", "Питух в кінці раскукарекался ))", - пишуть в коментарях користувачі мережі.

Нещодавно ми писали, що бій Олександр Усик - Дерек Чісора не відбудеться найближчим часом

Про це заявив промоутер британського суперважкоатлета Девід Хей.

"Ніякої дати бою зараз немає. Щоб організувати поєдинок такого високого рівня потрібні вболівальники. Потрібні фанати, які заповнять всі трибуни. Вболівальники потрібні для того, щоб покрити всі витрати на проведення битви. А значить, що найближчим часом бою не буде. Це розчаровує".

До речі, боксери повинні були вийти в ринг 23 травня в Лондоні, але бій перенесли на невизначений термін через пандемії.

Нагадаємо, Усик, Ломаченко та Гвоздик отримали фантастичні гонорари за бої.

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