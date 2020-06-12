В мережі Instagram набирають популярності фітнес-моделі з пишними формами, які займаються спортом, і примудряються залишатися жіночними

Politeka.net згадала найяскравіших спортивних красунь, які люблять балувати шанувальників відвертими фото в купальниках і нижній білизні.

Пишногруда модель Ана Чері хоч і займається спортом, але володіє значними пишними формами. Красуні регулярно пишуть в коментарях, що вона дуже соковита жінка. Варто відзначити, що іноді Чері публікує вельми пікантні кадри.

Юна фітнес модель Соммер Рей у свої 23 роки вже встигла завоювати любов мільйонів фанатів. Дівчина відома своєю п'ятою точкою, а також фото в стилі белфі. Це коли дівчата фотографують свої сідниці великим планом.

Ще одна володарка неймовірних сідниць, російська фітнес-чемпіонка Катерина Усманова. Красуня більше не змагається, але її фізична форма просто прекрасна. На Усманову рівняються тисячі дівчат спортсменок по всій Східній Європі.

Ще одна американська красуня Лексі Кай любить публікувати відверті фото для залучення уваги. У дівчини багато рекламних контрактів, тому аудиторія для неї святе.

Володарка найкрасивіших сідниць Сьюзі Кортез теж завзято займається спортом, хоч останнім часом все частіше бере участь у відвертих фотосесіях.

Нагадаємо, що розкута Соммер Рей скинула білизну і влаштувала генеральне прибирання: "Сьогодні жарко".

Як повідомляла Politeka, фітнес-модель Лексі Кай побешкетувала в міні-бікіні біля стіни: "Люблю, коли...".

Також Politeka писала, що фітнес-тренер Усманова в одних трусиках подражнила солодкими місцями: «Ось це форма».