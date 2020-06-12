Дружина відомого бейсболіста Майкла Копека, актриса Ванесса Морган, показала, як висловила свою любов до чоловіка

На фото красуня позує в купальнику білого кольору, сидячи на бордюрі. Ванесса розгорнулася п'ятою точкою до камери і показала татуювання, яка у неї була набита на сідниці. Образ Морган доповнила кепкою з фатою, а волосся у неї були розпущені. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Почну новий рік з обличчям Майкла на моїй сідниці. Ахаха, це найкращий день. Щасливого 2020 року всім", - підписала фото красуня.

Фанати поставили понад мільйон лайків і написали кілька коментарів:

"Ого, тату", "Гарне тату", "Погладь свою сідницю", "Якщо ти розлучишся, а потім зустрінеш нового хлопця, як він буде почувати себе з твоєї ягодицей?", "Ти католичка", "Ангельська дитинка", "Спека".

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На кадрах красуня лежить в чорному білизна і білій майці на ліжку, показуючи себе у дзеркало. Красуня спокусливо почала трясти своїм тілом і показала все більше свою красу. В кінці дівчина вразила п'ятою точкою, на якій у вигідному ракурсі навіть трусиків не було видно.

Повідомлялося, що дружина українського футболіста Миколи Морозюка Ірина, влаштувала гарячі танці.

Красуня одягла короткий топ, який показав її тонку талію і сталевий прес. Зверху зірка одягла піджак. Дружина футболіста крутила стегнами під музику в облягаючих легінси. Внизу можна було помітити ботфорти.

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