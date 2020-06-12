Відома модель Лексі Кай з'явилася в незвичайному образі

На фото красуня показує себе в сукні і топі чорно-білого кольору. Лексі підняла руки вгору і спокусливо стала перед фотографом, щоб знімок вийшов максимально спекотним. Образ Кай доповнила стильними окулярами, які були на волоссі. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати поставили майже 10 тисяч лайків і написали кілька коментарів:

"Ти виглядаєш просто вау", "Так приголомшливо", "Приголомшлива", "Боже мій, ви дійсно пережили цю красу", "Ти виглядаєш супер в цьому платті", "Запальничка".

Повідомлялося, що молода красуня Кайлі Дженер не перестає радувати шанувальників гарячими фото зі свого життя.

Так, в цей раз красуня показала кадри, на яких позує у відвертому образі. Кайлі одягла вузьке чорне плаття, яке щільно обтягло соковиті форми, оголило довгі ніжки і підкреслило пишний бюст. Волосся Кайлі зібрані в пишний хвіст, а на її обличчі яскравий макіяж, в руках красуня тримає "волохату" сумочку.

Раніше ми повідомляли, що американська фітнес-модель Лексі Кай влаштувала незвичайну фотозйомку прямо на вулиці.

«Збирай речі, ми вирушаємо в пригода», «Милий наряд», «Екіпіровка на точці Лексі 🙌🏾🔥», «Омг дуже красива ❤️❤️❤️🔥🔥🔥🔥», «Чистий краса і чуттєвість 😉❤❤❤», « дивовижний образ 😍 »,« Одна з кращих в Instagram! ", - написали фанати під фото.

А ще Politeka повідомляла, що Фітнес-тренер Усманова показала результати тренувань в крихітному бікіні

Також Politeka писала, що фітнес-модель Лексі Кай в крихітному бікіні продемонструвала еталон краси

А ще Politeka повідомляла, що фітнес-модель Лексі Кай похвалилася п'ятою точкою під час присідань



