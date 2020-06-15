Фанати луганської "Зорі" перед матчем 26-го туру УПЛ з "Динамо" заспівали відому речівку "Путін - ху*ло"
Через карантинні обмеженя шанувальників не пустили на стадіон, але фанати знайшли вихід, влаштувавши імпровізовану фан-зону перед входом на стадіон.
Луганчани заготовили кілька кричалок і навіть принесли з собою барабан. Одна з таких відомих речівок і потрапила на відео.
Українцям відмовляють у поверненні особистих коштів, термінова заява Приватбанку: "Важливі лише..."
Кароль без білизни розгорнула сорочку і похвалилася ідеальним видом: "Все для Дана..."
Долар і євро пішли у відрив, НБУ здивував новим курсом валют: що чекає гривню
Українцям заборонять виходити на вулицю: що сталося, «залишатися вдома до тих пір, поки...»
До речі, один з лідерів УПЛ луганська "Зоря" може припинити своє існування, якщо не зможе кваліфікуватися в груповий етап розіграшу Ліги Європи 2020-2021, передає Tribuna.com.
Джерела видання уточнюють, що власник "Зорі" Євген Геллер не фінансує команду з 2014 року, а сам клуб функціонує тільки за рахунок продажу гравців, а також за фінансові виплати зароблені на євроарені.
Потрапляння в груповий етап Ліги Європи принесе "Зорі" гроші для подальшого життя клубу.
Також зазначається, що на даний момент у "Зорі" є заборгованість по зарплатах перед гравцями. Нещодавно клуб отримав виплату від бразильського "Крузейро", внаслідок чого розрахувався з футболістами за лютий і березень.
Нагадаємо, раніше в Україні заговорили про об'єднання з Польщею: "будуть великі перспективи".
Також Politeka писала про те, що один з лідерів УПЛ може припинити своє існування: є тільки один варіант порятунку.