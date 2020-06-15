Фанати луганської "Зорі" перед матчем 26-го туру УПЛ з "Динамо" заспівали відому речівку "Путін - ху*ло"

Через карантинні обмеженя шанувальників не пустили на стадіон, але фанати знайшли вихід, влаштувавши імпровізовану фан-зону перед входом на стадіон.

Луганчани заготовили кілька кричалок і навіть принесли з собою барабан. Одна з таких відомих речівок і потрапила на відео.

До речі, один з лідерів УПЛ луганська "Зоря" може припинити своє існування, якщо не зможе кваліфікуватися в груповий етап розіграшу Ліги Європи 2020-2021, передає Tribuna.com.

Джерела видання уточнюють, що власник "Зорі" Євген Геллер не фінансує команду з 2014 року, а сам клуб функціонує тільки за рахунок продажу гравців, а також за фінансові виплати зароблені на євроарені.

Потрапляння в груповий етап Ліги Європи принесе "Зорі" гроші для подальшого життя клубу.

Також зазначається, що на даний момент у "Зорі" є заборгованість по зарплатах перед гравцями. Нещодавно клуб отримав виплату від бразильського "Крузейро", внаслідок чого розрахувався з футболістами за лютий і березень.

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