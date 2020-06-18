Український голкіпер Андрій Лунін відбив пенальті у 33-му турі чемпіонату Іспанії з футболу в Сегунді
Команда збірної України у другому поєдинку після карантину зустрілася з "Депортіво", і завдяки діям українця врятувала нічию (2:2).
В цьому сезоні українець пропустив 10 м'ячів в 11 матчах. У трьох іграх він відстояв у воротах на нуль, передає Обозреватель.
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Нещодавно ми писали, що польський нападник італійського "Удінезе" Лукаш Теодорчик може оформити своє повернення в київське "Динамо".
Джерела заявляють, що столична команда вже зробила поляку пропозицію. У трансфер 29-річного форварда зацікавлений особисто головний тренер Олексій Михайличенко. Трансфер Теодорчика оцінюється фахівцями в 1,7 мільйона євро.
Зазначимо, що Теодорчик вже грав за "Динамо" в 2014-2017 роках. На його рахунку 16 голів і 2 результативні передачі в 42 матчах. З київським клубом поляк двічі ставав чемпіоном України, а тренером на той момент був Сергій Ребров.
До речі, фанати луганської "Зорі" перед матчем 26-го туру УПЛ з "Динамо" заспівали відому речівку "Путін - ху*ло"
Через карантинні обмеження шанувальників не пустили на стадіон, але фанати знайшли вихід, влаштувавши імпровізовану фан-зону перед входом на стадіон.
Луганчани заготовили кілька кричалок і навіть принесли з собою барабан. Одна з таких відомих речівок і потрапила на відео.
Нагадаємо, раніше в Україні заговорили про об'єднання з Польщею: "будуть великі перспективи".
Також Politeka писала про те, що один з лідерів УПЛ може припинити своє існування: є тільки один варіант порятунку.