На матчі "Минай" – "Динамо" вивісили плакат на підтримку копа, який задушив Джорджа Флойда
На банері написано "#FreeDerekChauvin" (звільніть Дерека Шовина – ред.). Залишається невідомим, чиї фанати підготували цей плакат.
Нещодавно ми писали, що польський нападник італійського "Удінезе" Лукаш Теодорчик може оформити своє повернення в київське "Динамо".
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Джерела заявляють, що столична команда вже зробила поляку пропозицію. У трансфер 29-річного форварда зацікавлений особисто головний тренер Олексій Михайличенко. Трансфер Теодорчика оцінюється фахівцями в 1,7 мільйона євро.
Зазначимо, що Теодорчик вже грав за "Динамо" в 2014-2017 роках. На його рахунку 16 голів і 2 результативні передачі в 42 матчах. З київським клубом поляк двічі ставав чемпіоном України, а тренером на той момент був Сергій Ребров.
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Як повідомляла Politeka, экс-зірка "Динамо" може повернутися до Києва: що відомо про ймовірний трансфер.
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