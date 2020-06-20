Популярна російська фітнес-тренер Катерина Усманова показала розкішну фігуру у всій красі

Як передає Politeka.net, фото зірка мережі опублікувала на своїй сторінці в Instagram. Красуня вибрала дуже відвертий купальник, в якому було видно її пишні груди, плоский животик і апетитні стегна. Варто відзначити, що трусики у вигляді невеликого клаптика тканини ледь прикривали інтимне місце Усманової.

Під постом красуня вирішила розповісти про те, чому люди часто зриваються під час дієт.

«ЖОР (Підвищений апетит) психосоматично - це брак енергії. Це бажання організму заповнити енергоресурс самим доступним способом. А куди ж ця енергія поділася і як її повернути? Недосипання, стрес на роботі, спустошувальні відносини, незавершені справи, пригнічені бажання, самообман і самобічування та багато-багато іншого пожирає у нас енергію», - пояснила тренер.

За словами Усманової, є маса причин, які тягнуть людину назад і не дають їй схуднути. За дві години пост зібрав майже 55 тисяч лайків. В коментарях спортсменці залишили масу компліментів.

«Бомбічеські фото», «Красива і мудра в одному флаконі, рідкість але є», «Господи, як я Вами захоплююся», «Ну яка шикарна», «Катерина! Ви прекрасна. Щастя і благополуччя всій сім'ї», - пишуть користувачі мережі.

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