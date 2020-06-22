Відома фітнес-тренер Катерина Усманова показала, як виглядала 7 років тому

На фото Усманова позує в синьому купальнику зі стразиками, а на грудях у неї побачити медаль. Катерина була дуже засмаглою і посміхалася на камеру, залишивши волосся розпущеним. На другому фото фітнес-тренер вже тримала дитину на руках, кадр був зроблений незабаром після пологів. Друге фото вийшло більш ніжним і семейнымм. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Усманова задала питання: "Сильно змінилася?". Фанати не могли писати коментарі або ставити лайки, зате було дві відповіді, які можна натиснути у сторис Instagram.

Повідомлялося, що популярна російська фітнес-тренер Катерина Усманова показала розкішну фігуру у всій красі.

Красуня вибрала дуже відвертий купальник, в якому було видно її пишні груди, плоский животик і апетитні стегна. Варто відзначити, що трусики у вигляді невеликого клаптика тканини ледь прикривали інтимне місце Концерт.

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На фото красуня позує в жовтому бікіні і розпущеним волоссям. Катерина практично не прикрила свої пишні груди і не боялася її показати на камеру. Усманова розповіла про неприємної проблеми, у неї з'явилася висипка на різних частинах тіла і тепер вона постійно свербить.

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