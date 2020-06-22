Чемпіон світу з боксу Тайсон Ф'юрі назвав п'ятірку найбільших боксерів-важковаговиків в історії
До речі, українця Володимира Кличка, якого Ф'юрі переміг у 2015 році, у списку немає.
Перше місце в списку британця зайняв Мохаммед Алі, другим став Ларрі Холмс. Також до топ-5 увійшли Леннокс Льюїс, Джо Луїс і Роккі Марчіано.
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До речі, чемпіону світу за версією WBC Тайсону Ф'юрі (30-0-1, 21 KO) та чемпіону Ентоні Джошуа (23-1, 21 КО) не повинні перешкодити обов'язкові претенденти Ділліан Вайт (27-1, 18 КО) та Олександр Усик (17-0, 13 КО)
Про це заявив промоутер Ф'юрі Боб Арум.
"Уайт може побитися за титул тимчасового чемпіона або за інше звання, що його задовольнить. Можливо, буде краще, якщо Уайт поб'ється з Усиком, щоб визначити справжнього претендента. Тим часом Джошуа і Ф'юрі проведуть два поєдинки.
Несправедливо прискорювати обов'язкові захисту або залишати ті ж терміни, тому що через вірус боксери не могли битися більшу частину цього року.
Я думаю, що після завершення пандемії бокс буде абсолютно іншим. Люди працюють разом, вони бажають влаштувати найкращі бої. Їх не потрібно пов'язувати обов'язковими захистами", – заявив Арум.
Крім того, Politeka писала про поєдинок Фьюри-Уайлдер: тріумф британця і найяскравіші моменти поєдинку.
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