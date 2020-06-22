Едді Хирн не виключає проведення довгоочікуваного поєдинку перед боєм Джошуа з Ф'юрі

Чемпіон світу в суперважкій вазі Ентоні Джошуа може провести бій проти Олександра Усика перед поєдинком з Тайсоном Ф'юрі, який планується на 2021 рік.

Про це повідомив промоутер британського боксера Едді Хирн.

"Чи буде у нас поєдинок з Олександром Усиком перед зустріччю з Ф'юрі? Можливо. Можна домовитися? Можливо. Дозволить це WBO? Ніхто не знає", - передає слова менеджера Boxingnews24.

Хірн зазначив, що бій Джошуа - Вах відбудеться навіть за умови, що хтось із боксерів втратить чемпіонський пояс.

"Я не відмовлюся від поєдинку, якщо на кону не будуть стояти всі чотири пояси. Всі хочуть побачити бій Джошуа - Ф'юрі. Ми повинні влаштувати їх сутичку, чого б це не коштувало", - сказав Хирн.

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До речі, українця Володимира Кличка, якого Ф'юрі переміг у 2015 році, у списку немає.

Перше місце в списку британця зайняв Мохаммед Алі, другим став Ларрі Холмс. Також до топ-5 увійшли Леннокс Льюїс, Джо Луїс і Роккі Марчіано.

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