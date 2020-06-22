Відома українська телеведуча Аніта Луценко показала, як проводить дозвілля

На фото красуня показала себе в кросівках, велотреках і майці. Луценко позувала сидячи на велосипеді, а для безпеки вирішила надіти шолом. Аніта посміхалася на камеру і демонструвала свій залізний байк, на якому вирішила проїхати. На ще одному фото зірка вже позувала на тлі старого млина, спокусливо вигнувшись, щоб кадр вийшов цікавим. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Закінчилися приголомшливі вихідні в моєму першому вело-турі. Заїзди по 4-5 годин через все: ліс, поля, гори, бруд, трішки асфальту і купа емоцій", - написала Луценко.

Фанати поставили понад 20 тисяч лайків і написали безліч коментарів:

"Дуже красиво!!!", "Так це ж ніби Пирогово", "Такі види красиві! Аніта,ви прекрасна,продовжуйте нас мотивувати", "О, це ж Холодний Яр. Були зовсім поруч", "Ви круті!!! Ви найкраща!!! Ви прям конкретний мотиваватор!!!", "Аніта, як думаєте можна катаючись на велосипеді скинути?".

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