Український футболіст "Динамо" Брест Артем Мілевський відзначився забитим голом
На 29-й хвилині гри проти "Городеї", програючи 0:1, екс-нападник збірної України відгукнувся на передачу з флангу і головою заштовхав м'яч у ворота, пише Обозреватель.
Зустріч завершилася перемогою господарів з рахунком 3:1.
В основі "Динамо" Брест крім Мілевського вийшли українці Євген Хачеріді та Олександр Нойок.
Голи: Мілевський, 29, Лаптєв, 66, Гордійчук, 71 - Архипов, 28
ПриватБанк не дає розблокувати рахунок, з'явилася термінова заява: «Гроші надходять, але...»
Удар по долару і євро, нові правила отримання пенсій і посилення карантину – головне за ніч
Ведучий "Холостяка" у фарбах описав, як Макс зраджував Даші на проекті: "Ми намагалися не заважати, але..."
Масове повернення грошей на рахунки українців: хто і яку суму отримає з 1 липня на картку "Приватбанку"
Динамо: Ігнатович — Печенін, Павловець, Хачеріді, Веретило — Нойок, Кисляк — Гордійчук (Садовський, 90+1), Мілевський (Юзепчук, 77), Биков — Лаптєв (Вітус, 86)
Нещодавно ми писали, що польський нападник італійського "Удінезе" Лукаш Теодорчик може оформити своє повернення в київське "Динамо".
Джерела заявляють, що столична команда вже зробила поляку пропозицію. У трансфер 29-річного форварда зацікавлений особисто головний тренер Олексій Михайличенко. Трансфер Теодорчика оцінюється фахівцями в 1,7 мільйона євро.
Зазначимо, що Теодорчик вже грав за "Динамо" в 2014-2017 роках. На його рахунку 16 голів і 2 результативні передачі в 42 матчах. З київським клубом поляк двічі ставав чемпіоном України, а тренером на той момент був Сергій Ребров.
Нагадаємо, раніше в Україні заговорили про об'єднання з Польщею: "будуть великі перспективи".
Як повідомляла Politeka, экс-зірка "Динамо" може повернутися до Києва: що відомо про ймовірний трансфер.
Також Politeka писала про те, що один з лідерів УПЛ може припинити своє існування: є тільки один варіант порятунку.