Український футболіст "Динамо" Брест Артем Мілевський відзначився забитим голом

На 29-й хвилині гри проти "Городеї", програючи 0:1, екс-нападник збірної України відгукнувся на передачу з флангу і головою заштовхав м'яч у ворота, пише Обозреватель.

Зустріч завершилася перемогою господарів з рахунком 3:1.

В основі "Динамо" Брест крім Мілевського вийшли українці Євген Хачеріді та Олександр Нойок.

Голи: Мілевський, 29, Лаптєв, 66, Гордійчук, 71 - Архипов, 28

Динамо: Ігнатович — Печенін, Павловець, Хачеріді, Веретило — Нойок, Кисляк — Гордійчук (Садовський, 90+1), Мілевський (Юзепчук, 77), Биков — Лаптєв (Вітус, 86)

Нещодавно ми писали, що польський нападник італійського "Удінезе" Лукаш Теодорчик може оформити своє повернення в київське "Динамо".

Джерела заявляють, що столична команда вже зробила поляку пропозицію. У трансфер 29-річного форварда зацікавлений особисто головний тренер Олексій Михайличенко. Трансфер Теодорчика оцінюється фахівцями в 1,7 мільйона євро.

Зазначимо, що Теодорчик вже грав за "Динамо" в 2014-2017 роках. На його рахунку 16 голів і 2 результативні передачі в 42 матчах. З київським клубом поляк двічі ставав чемпіоном України, а тренером на той момент був Сергій Ребров.

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