Промоутер Олександр Красюк розповів, що думає про рішення українського боксера Олександра Гвоздика завершити кар'єру

«Безумовно, Гвоздик та Усик – це різні особи. Вони обидва чудові джентльмени і видатні спортсмени. Всі знають Гвоздика, як надзвичайно розумну людину з чудовими аналітичними здібностями.

У мене була можливість обговорювати промоутерські угоди з обома боксерами. Усик приймає рішення, враховуючи думку своїх радників. Гвоздик справляє враження людини, яка самостійно приймає остаточне рішення.

Менеджер Гвоздика Егіс Климас сказав мені, що Олександр вирішив переключитися на комерційну активність (приватний бізнес). Більш конкретних подробиць я не чув», – сказав Красюк, передає sport.ua.

Колишній чемпіон світу з боксу у напівважкій вазі за версією WBC Олександр Гвоздик неочікувано вирішив завершити кар'єру.

Це досить несподіване рішення, адже лише місяць тому він розповідав про плани повернути собі чемпіонський титул, який втратив в 2019 році в бою з росіянином.

Олександр Гвоздик оголосив про завершення кар'єри.

Промоутер Олександра Гвоздика Егіс Климас прокоментував рішення українця закінчити професійну кар'єру.

Промоутер зазначив, що Гвоздик – розумний хлопець, але йому було складно поєднувати професійну кар'єру і роботу в бізнесі.

Нагадаємо, як Гвоздик одним ударом закінчив кар'єру Адоніса Стівенсона: кадри.

А ще Politeka писала, Олександр Гвоздик завершив кар'єру: топ кращих нокаутів українця, відео.

Також Politeka повідомляла, Гвоздик опинився в топі кращих, не маючи титулів: хто ще в списку Тһе Ring.