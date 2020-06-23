Відома українська телеведуча Олександра Лобода показала, як любить ніжитися в воді під сонцем

На фото красуня стояла в бордовому купальнику, який досить сильно закривав все найцікавіше. Образ Олександра доповнила стильними окулярами, а сама відкинула голову і взялася за розпущене волосся руками. Дівчина стояла у воді і насолоджувалася гарною погодою в Греції, яка була в цей раз прекрасною. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати поставили майже 10 тисяч лайків і написали безліч коментарів:

"Просто красуня", "Хто завалив горизонт", "Які острови найбільше сподобалися у Греції", "Знову той самий коментар - ви дуже чарівна", "Вау".

Раніше ми повідомляли, що дружина українського футболіста Миколи Морозюка з турецького "Ризеспора", екс-захисника київського "Динамо", Ірина, розбурхала шанувальників.

Красуня одягла білу футболку, яку подвязала під грудьми і показала накочений прес. Ірина спустила з плеча футболочку, додавши образу пікантності.

Повідомлялося, що дружина українського футболіста Миколи Морозюка показала, як любить літо.

Красуня в цей раз позувала в міні-бікіні рожевого кольору, лежачи на ліжку. Морозюк вирішила позасмагати на сонечку, під яким вона прогріла своє апетитне тіло. Образ Ірина доповнила стильними окулярами і спокусливо вигнулась, щоб кадр вийшов максимально спекотним.

Нагадаємо, скандальна дружина екс-динамівця Ірина Морозюк потрясла "персиками", знявши білизна

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