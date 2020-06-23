Легендарний американський боксер Майк Тайсон активно готується до повернення у ринг

«Тренуючись розумніше кожен день», — підписав Тайсон відео в Instagram.

До речі, Тайсон має намір взяти участь у кількох виставкових боях.

Нагадаємо, що легендарний супертяж Майк Тайсон планує повернутися в ринг і провести хоча б невеликі показові бої.

Так, форма 53-річного ветерана захоплює, 11 років тому він був схожий на людину, яка більше ніколи не повернеться в професійний спорт.

Тепер є надія, що Майк повернеться.

Нещодавно ми писали, що екс-чемпіон світу Володимир Кличко знову висловив бачення свого можливого повернення на ринг.

"Я не повернуся на ринг як конкурентоспроможний боксер, який буде мати свій тренувальний табір і битися з декількома суперниками. Мені не хочеться цього робити, я зараз живу іншим життям і не маю на це часу. Хоча я тренуюся щодня, а також беру участь у спарингах.

Я відчуваю, що в мені все ще щось є. Але, зрештою, я брешу собі щоранку, що знову можу повернутися на ринг. Це допомагає мені залишатися у формі. Тому я веду здоровий спосіб життя, не вживаю наркотики, правильно харчуюся і сплю вночі замість того, щоб ходити на вечірки".

Нагадаємо, Усик знищив Кличко в спарингу.

Як повідомляла Politeka, Кличко назвав головну причину, через яку він повернеться на профиринг.

Також Politeka писала, що Тайсону заплатять 20 мільйонів за повернення на ринг: названо ім'я суперника