Український боксер і чемпіон світу за версією WBA в найлегшій вазі Артем Далакян може вийти в ринг з чемпіоном WBC Хуліо Сесар Мартінесом

Про це повідомив телеканал ESPN. Так, журналісти пишуть, що бій планується на 15 серпня в Китаї.

Але сам промоутер Далакяна Юрій Рубан заявив, що на даний момент чітких домовленостей немає.

Команда боксера веде переговори з промоутерами інших чемпіонів "для об'єднання титулів, у тому числі і з представниками Мартінеса".

Раніше ми писали, що у Києві буде проведено перше в Україні боксерське шоу після карантину.

Так, в середу, 1 липня, в одному з столичних клубів пройде дебютне шоу другого сезону Ліги жіночого боксу за участю української команди «Українські Левиці».

Організатори заявили, що шоу пройде без глядачів.

Крім того, ми писали, що промоутер Боб Арум назвав орієнтовну дату бою Ломаченко - Лопес

Так, нещодавно промоутер підтвердив, що бій за об'єднання поясів легкої ваги пройде у вересні, але зараз вже відома ймовірна дата поєдинку.

«Попередня дата бою - 19-те вересня. Дуже сподіваємося на це. З приводу місця проведення, то переговори ще тривають», - сказав Арум.

Нагадаємо, Усик, Ломаченко та Гвоздик отримали фантастичні гонорари за бої.

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