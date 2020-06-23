Промоутер Олександра Усика (17-0, 13 КО) Олександр Красюк розповів, яким чином його підопічний хоче увійти в історію боксу

Про це Красюк розповів в інтерв'ю видання skysports.

"На даному етапі в Усика немає ніяких планів з приводу завершення кар'єри. До тих пір, поки Олександр продовжує перемагати, він буде прагнути до більш високих результатів.

Всім рано чи пізно доводиться завершувати кар'єру. Але Усик хоче увійти в історію як єдиний боксер, який стане абсолютним чемпіоном світу в двох вагових категоріях", – заявив Красюк.

Нещодавно ми писали, що Едді Хирн не виключає проведення довгоочікуваного поєдинку перед боєм Джошуа з Ф'юрі

Чемпіон світу в суперважкій вазі Ентоні Джошуа може провести бій проти Олександра Усика перед поєдинком з Тайсоном Ф'юрі, який планується на 2021 рік.

Про це повідомив промоутер британського боксера Едді Хирн.

"Чи буде у нас поєдинок з Олександром Усиком перед зустріччю з Ф'юрі? Можливо. Можна домовитися? Можливо. Дозволить це WBO? Ніхто не знає", - передає слова менеджера Boxingnews24.

Хирн зазначив, що бій Джошуа - Ф'юрі відбудеться навіть за умови, що хтось із боксерів втратить чемпіонський пояс.

"Я не відмовлюся від поєдинку, якщо на кону не будуть стояти всі чотири пояси. Всі хочуть побачити бій Джошуа - Ф'юрі. Ми повинні влаштувати їх сутичку, чого б це не коштувало", - сказав Хирн.

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