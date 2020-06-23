Український боксер Олександр Усик може незабаром зустрітися з чемпіоном світу Ентоні Джошуа

Промоутер Едді Хірн назвав можливу дату поєдинку.

Так, Джошуа може провести бій з українцем Олександром Усиком навесні 2021 року, повідомляє Boxing News 24.

Джошуа змушений зустрітися з українцем, адже Усик – офіційний претендент по лінії WBO.

"У кожного чемпіона є обов'язкові претенденти. У Ентоні Джошуа їх два: Кубрат Пулєв, з яким він буде битися в наступному бою, а також Олександр Усик.", – сказав Хирн.

Крім того, він зазначив, що у нього виникли проблеми з Усиком.

"Він повинен отримати шанс поборотися за титул чемпіона світу. Можливо, Джошуа битиметься з ним навесні", – заявив промоутер.

Раніше ми писали, що Едді Хірн не виключає проведення довгоочікуваного поєдинку перед боєм Джошуа з Ф'юрі.

Чемпіон світу в суперважкій вазі Ентоні Джошуа може провести бій проти Олександра Усика перед поєдинком з Тайсоном Ф'юрі, який планується на 2021 рік.

Про це повідомив промоутер британського боксера Едді Хирн.

"Чи буде у нас поєдинок з Олександром Усиком перед зустріччю з Ф'юрі? Можливо. Можна домовитися? Можливо. Дозволить це WBO? Ніхто не знає", - передає слова менеджера Boxingnews24.

Хірн зазначив, що бій Джошуа - Ф'юрі відбудеться навіть за умови, що хтось із боксерів втратить чемпіонський пояс.

"Я не відмовлюся від поєдинку, якщо на кону не будуть стояти всі чотири пояси. Всі хочуть побачити бій Джошуа - Ф'юрі. Ми повинні влаштувати їх сутичку, чого б це не коштувало", - сказав Хирн.

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