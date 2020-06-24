Британський супертяж Леннокс Льюїс назвав українця Віталія Кличка найсильнішим суперником, який був вище його ростом
«Я високо оцінюю Віталія і його стиль боксу, він змусив мене битися знизу вгору. Кличко – кращий серед великих хлопців, з якими я коли-небудь бився на рингу. Він пішов далі, щоб прокласти свій шлях і стати великим чемпіоном.
Я доторкнувся до нової епохи. Але традиційний сценарій був переписаний: старіючий чемпіон не був сходинкою на шляху молодого чемпіона», – заявив Льюїс.
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Нещодавно ми писали, що чемпіон світу з боксу Тайсон Ф'юрі назвав п'ятірку найбільших боксерів-важковаговиків в історії
Українця Володимира Кличка, якого Ф'юрі переміг у 2015 році, у списку немає.
Перше місце в списку британця зайняв Мохаммед Алі, другим став Ларрі Холмс. Також до топ-5 увійшли Леннокс Льюїс, Джо Луїс і Роккі Марчіано.
До речі, чемпіону світу за версією WBC Тайсону Ф'юрі (30-0-1, 21 KO) та чемпіону Ентоні Джошуа (23-1, 21 КО) не повинні перешкодити обов'язкові претенденти Ділліан Вайт (27-1, 18 КО) та Олександр Усик (17-0, 13 КО).
Про це заявив промоутер Ф'юрі Боб Арум.
"Уайт може побитися за титул тимчасового чемпіона або за інше звання, що його задовольнить. Можливо, буде краще, якщо Уайт поб'ється з Усиком, щоб визначити справжнього претендента. Тим часом Джошуа і Ф'юрі проведуть два поєдинки", – заявив Арум.
Крім того, Politeka писала про поєдинок Фьюри-Уайлдер: тріумф британця і найяскравіші моменти поєдинку.
Також ми писали про вирішальному моменті реваншу Ф'юрі - Уайлдер, американець не стримався.