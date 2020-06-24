Менеджер Олександра Усика заявив, що хоче добитися бою з Ентоні Джошуа до поєдинку британця з Тайсоном Ф'юрі

«Якщо нам вдасться перемогти Чісору, а я думаю, що нам вдасться, то не думаю, що у когось буде достатньо грошей для Усика, щоб він відійшов убік. Він не з тих людей.

Він об'єднав всі пояси у важкій вазі, а тепер хоче зробити те ж саме в супертяжах. Якщо йому це вдасться, то Усик стане першим в історії абсолютним чемпіоном світу в двох дивізіонах. Нікому ще не вдавалося подібне. Це мета Усика. Він до цього прагне. Не думаю, що він вибере гроші.

Якщо у Джошуа відберуть пояс WBO, то Джошуа і Ф'юрі ніяк не зможуть побитися за всі пояси. Це неможливо. Так що, якщо вони так в собі впевнені, то дайте можливість Джошуа побити Усика. Ну а потім він зможе побитися з Ф'юрі», - заявив Егіс Климас.

Раніше ми писали, що український боксер Олександр Усик може незабаром зустрітися з чемпіоном світу Ентоні Джошуа.

Промоутер Едді Хирн назвав можливу дату поєдинку.

Так, Джошуа може провести бій з українцем Олександром Усиком навесні 2021 року, повідомляє Boxing News 24.

Джошуа змушений зустрітися з українцем, адже Усик – офіційний претендент по лінії WBO.

"У кожного чемпіона є обов'язкові претенденти. У Ентоні Джошуа їх два: Кубрат Пулєв, з яким він буде битися в наступному бою, а також Олександр Усик.", – сказав Хирн.

крім того, він зазначив, що у нього виникли проблеми з Усиком.

"Він повинен отримати шанс поборотися за титул чемпіона світу. Можливо, Джошуа битиметься з ним навесні", – заявив промоутер.

Нагадаємо, Усик перед боєм з Чісорою освоїв новий вид спорту, відео.

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Також Politeka писала, що промоутер назвав суперників Джошуа на наступні три бою: Усик зайвий.