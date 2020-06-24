В Мехіко відбувся вечір боксу, під час якого побилися місцеві бійці Серхіо Чирино Санчес і Густаво Піна

Серхіо нокаутував свого суперника шикарним аперкотом вже в третьому раунді.

Удар Чирино Санчеса був настільки потужним, що Піна впав на ринг. Цей удар може сміливо змагатися за звання найкращий нокаут року.

Sergio Alfredo Chirino Sanchez (15-1) with the brutal KO-3 of Gustavo Alan Pina (8-3) in their featherweight bout in Mexico City



🎥ESPN pic.twitter.com/u4hKSr3nSK — Tim - Boxeo 拳闘 Boxen бокс มวย Boks 拳击 Box (@Hock1717) June 21, 2020

Раніше ми писали, що американець Джошуа Грір бився проти Майка Планії з Філіппін.

Спочатку Грір був безумовним фаворитом бою і навіть на зважування приніс подушку, пообіцявши Плании, що відправить його "спати".

Але в першому ж раунді Грір пропустив потужний удар і, здавалося, що це нокаут, але це був лише нокдаун.

Американець зумів піднятися до рахунку "10" і продовжити бій. У шостому раунді Планиа знову відправив Гріра в нокдаун.

Нагадаємо, Усик перед боєм з Чісорою освоїв новий вид спорту, відео.

Також Politeka писала, що промоутер назвав суперників Джошуа на наступні три бою: Усик зайвий.