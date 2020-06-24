В Мехіко відбувся вечір боксу, під час якого побилися місцеві бійці Серхіо Чирино Санчес і Густаво Піна
Серхіо нокаутував свого суперника шикарним аперкотом вже в третьому раунді.
Удар Чирино Санчеса був настільки потужним, що Піна впав на ринг. Цей удар може сміливо змагатися за звання найкращий нокаут року.
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Раніше ми писали, що американець Джошуа Грір бився проти Майка Планії з Філіппін.
Спочатку Грір був безумовним фаворитом бою і навіть на зважування приніс подушку, пообіцявши Плании, що відправить його "спати".
Але в першому ж раунді Грір пропустив потужний удар і, здавалося, що це нокаут, але це був лише нокдаун.
Американець зумів піднятися до рахунку "10" і продовжити бій. У шостому раунді Планиа знову відправив Гріра в нокдаун.
Нагадаємо, Усик перед боєм з Чісорою освоїв новий вид спорту, відео.
Також Politeka писала, що промоутер назвав суперників Джошуа на наступні три бою: Усик зайвий.