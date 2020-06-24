Відома українська тенісистка Ангеліна Дімова заправила автомобіль і звела з розуму оточуючих

На кадрах красуня позує в кросівках, топі і мініатюрній червоній білизні. Ангеліна стояла на заправці в Майамі біля елітного спорткара і вирішила його заправити. Дімова зробила все необхідне і сіла в автомобіль. Кадри виявилися дуже соковитими, адже що ще треба, як не молода красива дівчина без одягу і спортивний автомобіль. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Бандитське життя у Майамі", - підписала відео красуня.

Фанати встигли подивитися ролик більше 90 тисяч разів і написали кілька коментарів:

"Ну це красиво!", "Якщо б у Москві дівчата водили такі тачки в такому прикиді, думаю кількість дтп збільшилася, Ангелін супер", "Ангеліна ,а навіщо ???", "Добридень! А ви знаєте, що ви голи на заправній станції? раптом ти не помітила!)..", "Зірка обкладинки PlayBoy".

Повідомлялося, що перша ракетка України Еліна Світоліна здивувала яскравим знімком.

На незвичайну зовнішність Еліни Світоліної звертають увагу імениті фотографи, які запрошували тенісистку на всілякі фотосесії. Крім того, вона активно демонструє свою красу перед численними користувачами мережі в Instagram.

Нагадаємо, Еліна Світоліна в трусиках спантеличила зухвалої позою, розсунувши ноги на балконі

Також Politeka писала, що спокуслива тенісистка Еліна Світоліна розбурхала чуттєвим чином

А ще Politeka повідомляла, що Еліна Світоліна вразила шикарною фігурою в маленькій сукні



