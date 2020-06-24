Український боксер надважкої ваги Олександр Усик показав нове захоплення

Так, боксер вирішив зайнятися ще й живописом. Усик написав картину і виклав фото в Instagram.

Картина виконана в абстрактному стилі і яскравих кольорах. Судячи з фото, Олександр її написав без пензлика - пальцями.

На картині написані слова "Мир, добро, любов.

"Усик ще боксує? У 2020 році бій буде?", "Скоріше б ти їм там дупи надрав, слухати їх тошно", " Мир потрібен нашій країні!", "Боксери малюють", " вау здорово", - пишуть у коментарях користувачі мережі.

Раніше ми писали, що менеджер Олександра Усика заявив, що хоче добитися бою з Ентоні Джошуа до поєдинку британця з Тайсоном Ф'юрі

«Якщо нам вдасться перемогти Чісору, а я думаю, що нам вдасться, то не думаю, що у когось буде достатньо грошей для Усика, щоб він відійшов убік. Він не з тих людей.

Він об'єднав всі пояси у важкій вазі, а тепер хоче зробити те ж саме в супертяжах. Якщо йому це вдасться, то Усик стане першим в історії абсолютним чемпіоном світу в двох дивізіонах. Нікому ще не вдавалося подібне. Це мета Усика. Він до цього прагне. Не думаю, що він вибере гроші.

Якщо у Джошуа відберуть пояс WBO, то Джошуа і Ф'юрі ніяк не зможуть побитися за всі пояси. Це неможливо. Так що, якщо вони так в собі впевнені, то дайте можливість Джошуа побити Усика. Ну а потім він зможе побитися з Ф'юрі», - заявив Егіс Климас.

Нагадаємо, Усик перед боєм з Чісорою освоїв новий вид спорту, відео.

Як повідомляла Politeka, Усик показав, як буде "знищувати" Чісору: відео нищівних ударів

Також Politeka писала, що промоутер назвав суперників Джошуа на наступні три бою: Усик зайвий.