Відома фітнес-модель Лексі Кай похвалилася вражаючими формами

На фото Лексі позує в білому коротенькій сукні, а також великих чорних чоботях. Красуня стала в профіль і демонструвала свою ідеальну фігуру і пишні форми, посміхаючись на камеру. Кай залишила волосся розпущеним, а в руках тримала напій. На тлі можна побачити двох жеребців, яких зірка вирішила показати своїм фанатам. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати поставили майже 2 тисячі лайків і написали безліч коментарів:

"Гарні черевики", "гарне волосся", "Біла красуня", "Прекрасна дитинкf", "Приголомшливо, просто красиво", "Гарне плаття, правда, як твоє волосся", "Богиня у плоті".

До цього ми писали, що відома українська фітнес-модель Євгенія Мосієнко, чемпіонка області з бодібілдингу, показала, як тренується з подружками.

На кадрах красуні показують себе зі спини в маленьких купальниках. Женя з подружками робили присідання, щоб тримати тіло в тонусі. Моделі робили це на тлі пальм і моря, демонструючи свою красу перед камерою, завдяки чому відео вийшло максимально жарким.

Повідомлялося, що американська фітнес-модель Ана Чері показала в бікіні досить підтягнуту фігуру.

Не секрет, що зірка є активним любителем відпочинку, постійно проводить час на пляжі, а також влаштовує тренування на природі. При цьому дівчина любить хвалитися своїми досягненнями в схудненні пікантними образами - примірявши найрізноманітніші сміливі бікіні трендового крою.

Нагадаємо, грайлива Лексі Кай "забула", що не носить білизну і розкрила куртку

Також Politeka повідомляла, що фітнес-модель Лексі Кай пікантно вигнулась і показала ідеал у мініатюрному топі

А ще Politeka повідомляла, що фітнес-модель Лексі Кай побешкетувала в міні-бікіні біля стіни



