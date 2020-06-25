Відома фітнес-модель Лексі Кай похвалилася вражаючими формами
На фото Лексі позує в білому коротенькій сукні, а також великих чорних чоботях. Красуня стала в профіль і демонструвала свою ідеальну фігуру і пишні форми, посміхаючись на камеру. Кай залишила волосся розпущеним, а в руках тримала напій. На тлі можна побачити двох жеребців, яких зірка вирішила показати своїм фанатам. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
Фанати поставили майже 2 тисячі лайків і написали безліч коментарів:
"Проблеми з готівкою": українцям відмовляють у видачі особистих коштів, термінова заява Приватбанку
Фігуриста подружка російської Кардаш'ян показала сором в прозорому боді: дуже соковитий кадр
Останні дані про хвору на рак Заворотнюк приголомшують: "Скоро побачите в кіно"
Масштабна облава чекає одержувачів пенсій і субсидій: кого змусять повернути гроші
"Гарні черевики", "гарне волосся", "Біла красуня", "Прекрасна дитинкf", "Приголомшливо, просто красиво", "Гарне плаття, правда, як твоє волосся", "Богиня у плоті".
До цього ми писали, що відома українська фітнес-модель Євгенія Мосієнко, чемпіонка області з бодібілдингу, показала, як тренується з подружками.
На кадрах красуні показують себе зі спини в маленьких купальниках. Женя з подружками робили присідання, щоб тримати тіло в тонусі. Моделі робили це на тлі пальм і моря, демонструючи свою красу перед камерою, завдяки чому відео вийшло максимально жарким.
Повідомлялося, що американська фітнес-модель Ана Чері показала в бікіні досить підтягнуту фігуру.
Не секрет, що зірка є активним любителем відпочинку, постійно проводить час на пляжі, а також влаштовує тренування на природі. При цьому дівчина любить хвалитися своїми досягненнями в схудненні пікантними образами - примірявши найрізноманітніші сміливі бікіні трендового крою.
Нагадаємо, грайлива Лексі Кай "забула", що не носить білизну і розкрила куртку
Також Politeka повідомляла, що фітнес-модель Лексі Кай пікантно вигнулась і показала ідеал у мініатюрному топі
А ще Politeka повідомляла, що фітнес-модель Лексі Кай побешкетувала в міні-бікіні біля стіни