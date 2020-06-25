Боксери Василь Ломаченко та Олександр Усик познущалися над боксерським стилем Віталія Кличка

Як передає Politeka.net , відео з'явилося в мережі ще в 2013 році. Тоді Ломаченко та Усик кумедними рухами спробували повторити техніку Віталія (щоб переглянути відео, доскролльте до кінця сторінки).

А через два роки Усик підписав контракт з промоутерською компанією K2 Promotion, творцями якої є Віталій і Володимир Кличко.

" Ох вже дітки над батьком сміються", " Нехай спочатку проведе з десяток боїв у надважкій вазі і подивимося", " В перше, потрібно з повагою ставиться до старших! По-друге, Віталія за великим рахунком так ніхто і не переміг і нокдауні він жодного разу не був", "Яйця над куркою сміються", " Кличко б цих песиків б розкидав би по кутах обох б в одному рингу!", - писали тоді в коментарях користувачі мережі.

Раніше ми писали, що британський супертяж Леннокс Льюїс назвав українця Віталія Кличка найсильнішим суперником, який був вище ростом.

«Я високо оцінюю Віталія і його стиль боксу, він змусив мене битися знизу вгору. Кличко – кращий серед великих хлопців, з якими я коли-небудь бився на рингу. Він пішов далі, щоб прокласти свій шлях і стати великим чемпіоном.

Я доторкнувся до нової епохи. Але традиційний сценарій був переписаний: старіючий чемпіон не був сходинкою на шляху молодого чемпіона», – заявив Льюїс.

Крім того, Politeka писала про поєдинок Фьюри-Уайлдер: тріумф британця і найяскравіші моменти поєдинку.

Також ми писали про вирішальному моменті реваншу Ф'юрі - Уайлдер, американець не стримався.