Відома українська телеведуча Аніта Луценко, зірка "Зважені та щасливі", показала свою фігуру і розповіла про кризу

На фото Луценка позує в червоному боді, а образ доповнила черевиками, білими шкарпетками і чорним поясом. Красуня сиділа на підлозі і склала ноги спереду, демонструючи підтягнуту фігуру. Волосся Аніта елегантно уклала, підкресливши свій стиль. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Якась у мене криза написання постів, після двох глобальних навчань в голові стало все-таки просто і зрозуміло, що навіть не знаю про що писати, є ідеї? Що вам цікаво почути від мене?", - написала Луценко.

Фанати поставили майже 4 тисячі лайків і написали коментарі:

"Аніта,скажіть,як бути,якщо на фоні прийому КОК збільшився вага (чи це набряки). Підрахунок калорій не дає особливого схуднення,я активна і їм не більше своєї норми (у розрахунку для схуднення)", "Красуня", "Цікаво про шлях тренера. Коли пізно починати. Що читати, дивитися, що в собі тренувати))", "Підкажіть чоловіка", "Мотивуєш".

Раніше ми повідомляли, що Аніта постала в облягаючому чорній маєчці, яка підкреслила її груди і дозволила насолодитися видами на накачані ручки.

Глибоке декольте надавало образу певної пікантності.

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