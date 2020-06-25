24-річна українська чемпіонка з легкої атлетики Марина Бех-Романчук потрясла рельєфами в тісному вбранні
Як передає Politeka.net, зірка спорту опублікувала свіже фото в своєму мікроблозі в Instagram, на якому застигла в момент бігу. Марина постала в чорних лосинах і такого ж кольору топі, які вигідно підкреслили всі її потужні вигини і лінії.
Дівчина кинула в камеру цілеспрямований погляд, поділившись у підписі сокровенним: "СПОРТ - це постійний рух ✌🏼 Я живу цим... це надихає мене🙏🏼".
Користувачі кинулися обговорювати побачене, засипавши спортсменку компліментами:
"Вогонь🔥💥"
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"Боже яка прекрасна 😍"
"Герой 🌟"
"Ваша фігурка це щось з чимось))"
Раніше ми повідомляли, Бех-Романчук всунула в камеру крупним планом пружний бюст, одягнений у бордовий купальник. Ніжний золотий ланцюжок доповнив спокусливий образ. Ненафарбована, зі злегка вологим волоссям, засмагла легкоатлетка млосно глянула, задерши підборіддя. У кадр потрапили її "кубики", яким багато хто позаздрить.
"Нарешті вихідні 🌦", - пораділа зірка.
Шанувальники високо оцінили зовнішній вигляд красуні, зазначивши, що вона в кадрі - "просто дивовижна".
Нагадаємо, гаряча Бех-Романчук показала в спортивних трусиках ідеальні вигини: "Тримайте себе у формі".
Також Politeka писала, що волога Бех-Романчук виставила принади в крихітному купальнику: "Просто чудово".