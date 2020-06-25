24-річна українська чемпіонка з легкої атлетики Марина Бех-Романчук потрясла рельєфами в тісному вбранні

Як передає Politeka.net, зірка спорту опублікувала свіже фото в своєму мікроблозі в Instagram, на якому застигла в момент бігу. Марина постала в чорних лосинах і такого ж кольору топі, які вигідно підкреслили всі її потужні вигини і лінії.

Дівчина кинула в камеру цілеспрямований погляд, поділившись у підписі сокровенним: "СПОРТ - це постійний рух ✌🏼 Я живу цим... це надихає мене🙏🏼".

Користувачі кинулися обговорювати побачене, засипавши спортсменку компліментами:

"Вогонь🔥💥"

"Боже яка прекрасна 😍"

"Герой 🌟"

"Ваша фігурка це щось з чимось))"

Раніше ми повідомляли, Бех-Романчук всунула в камеру крупним планом пружний бюст, одягнений у бордовий купальник. Ніжний золотий ланцюжок доповнив спокусливий образ. Ненафарбована, зі злегка вологим волоссям, засмагла легкоатлетка млосно глянула, задерши підборіддя. У кадр потрапили її "кубики", яким багато хто позаздрить.

"Нарешті вихідні 🌦", - пораділа зірка.

Шанувальники високо оцінили зовнішній вигляд красуні, зазначивши, що вона в кадрі - "просто дивовижна".