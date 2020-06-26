Дружина відомого футболіста Олега Гусєва, який кілька років тому закінчив кар'єру, показала, чим радує чоловіка

На фото красуня стоїть в білих штанях і коротенькому топі. Маша, так звуть дівчину, спокусливо вигнулася, а сховала руки в кишені джинсів, демонструючи підтягнуте тіло, яке вона змогла зберегти. Гусєва доповнила образ прикрасами на руках і шиї, а волосся залишила розпущеним для фото. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Тут міг би бути прес....", - написала Маша.

Фанати поставили майже тисячу лайків і написали кілька коментарів:

"Все на місці", "Все шикарне", "Дуже гарні", "Що ти скаржишся", "Ви прекрасні", "Вау, а він тут є, красива", "Та ні, все добре, Маша".

На другому фото Маша вже стояла в джинсах і майці, яку спустила на плечах, щоб зробити декольте максимально величезного розміру. Красуня спокусливо вигнулась і продемонструвала пристойний розмір своїх "стиглих персиків".

Раніше ми повідомляли, що дівчина футболіста Неймара, який грає за французький ПСЖ, показала спокусливе тіло, залишаючись майже без одягу.

На фото Наталія Барулич, так звуть дівчину, показала себе без білизни, обернувшись тільки частково білим простирадлом. Красуня стала в профіль до фотографа і демонструвала на тлі моря свої ідеальні вигини.

Нагадаємо, спокуслива ведуча "Профутбола" показала себе без одягу, кадри не для ТБ

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