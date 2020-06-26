Британський боксер Тайсон Ф'юрі впевнений, що Деонтей Вайлдер легко впорається з Ентоні Джошуа

Ф'юрі впевнений, що зустріч завершиться дуже швидко.

"Уайлдер переможе Джошуа. Гарантую вам це на 100 000%. Деонтей поб'є Джошуа, Ділліана Уайта, Джарелла Міллера. Один рух – і вони впадуть. Деонтей зробить із ними те ж саме, що зробив з Домініком Бризилом, – відправить у нокаут у першому ж раунді", – цитує Ф'юрі BoxingScene.

Тайсон вважає, що у Уайта, Джошуа і Міллера немає такої майстерності, як у нього.

"Мені хочеться побачити ці поєдинки, тому що вони продовжують кидати виклик Вайлдеру. Але, як тільки він до них доторкнеться, вони впадуть", – резюмував Ф'юрі.

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До речі, українця Володимира Кличка, якого Ф'юрі переміг у 2015 році, у списку немає.

Перше місце в списку британця зайняв Мохаммед Алі, другим став Ларрі Холмс. Також до топ-5 увійшли Леннокс Льюїс, Джо Луїс і Роккі Марчіано.

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