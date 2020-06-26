Український борець Жан Беленюк і народний депутат України дав пораду Олександру Усику та Василю Ломаченку

Як передає Politeka.net, нардеп порадив українцям сконцентруватися на боксі.

«Що стосується Усика, то, на мій суб'єктивний погляд, я б на його місці сконцентрувався на занятті спортом. А політика, політичні моменти – це вже потім, з часом, коли він буде бачити себе поза спортом. Він зможе проконсультуватися з людьми, якось вибудувати свою політичну стратегію та бачення. І потім відстоювати ту позицію, яку він вважає правильною.

Я вважаю, що Вася Ломаченко і Олександр Усик – це гордість країни. Вони донедавна у вечорах боксу об'єднували абсолютно всю Україну – від Заходу до Сходу. Тому логічніше було б їм займатися саме цим", - заявив Беленюк.

Він також висловився про віру Усика і Ломаченка і зйомки в російському православному фільмі: "Я теж віруюча людина, теж ходжу в церкву. Але я вважаю, що подібні речі повинні знаходитися всередині людини. Справа кожного розголошувати це чи не розголошувати. Я не розголошую".

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Відео з'явилося в мережі ще в 2013 році. Тоді Ломаченко та Усик кумедними рухами спробували повторити техніку Віталія

А через два роки Усик підписав контракт з промоутерською компанією K2 Promotion, творцями якої є Віталій і Володимир Кличко.

" Ох вже дітки над батьком сміються", "Нехай спочатку проведе з десяток боїв у надважкій вазі і подивимося", " В перших, потрібно з повагою ставиться до старших! По-друге, Віталія за великим рахунком так ніхто і не переміг і нокдауні він жодного разу не був", "Яйця над куркою сміються", " Кличко б цих песиків б розкидав би по кутах обох б в одному рингу!", - писали тоді в коментарях користувачі мережі.

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