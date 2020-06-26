Відома фітнес-тренер Катерина Усманова розповіла, як отримати струнке і прекрасне тіло

Вона поділилася секретом спортивної краси на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net.

Катерина Усманова розповіла, що пропорції людського тіла залежать від трьох показників: будови скелета, м'язової розвитку і розподілу жиру. Так у когось від природи широкі стегна або м'язисті плечі, а у когось вузька груди і пухкий живіт.

"Скелет не поміняти. Але Відмінна новина, що ми можемо впливати на 2 і 3 пункт. Нарощувати м'язову масу і спалювати зайвий жир! Змінюючи пропорції в бік пісочного годинника", - пише тренер. - "Якщо є жир тільки на боках/внизу живота, спалити його локально неможливо, тільки продовжуючи «худнути»".

За словами Катерини Усманової, нарощуючи м'язову тканину, не можна сидіти на голодній дієті і при цьому отримати ідеальну зовнішність:

"Щоб не перетворитися у скелета і не скотитися зовсім на голодування, нам і потрібні м'язи!! Вони дозволяють є і спалювати жир, тому що «переробляють» з'їдені калорії! І плюс додають тілу округлості в потрібних місцях".

до того Ж, фітнес-тренер показала результат своїх тренувань. На опублікованому фото дівчина позує в крихітному рожевому купальнику, який тільки підкреслює її струнку фігуру. Усманова стала до камери півобертом, показавши свої пружні стегна і спокусливу п'яту точку.

Раніше Катерина Усманова показала, як як виглядала 7 років тому. Тренер виклала своє фото в синьому купальнику зі стразами, на якій виглядає дуже засмаглою.

Нагадаємо, фитнес-тренер Усманова ледве прикрила пікантні місця в бікіні з мотузочок.

А ще Politeka писала, що фітнес-тренер Усманова спустила майку і показала те, що зазвичай ховає.

Також Politeka повідомляла, що оголена фітнес-тренер Усманова розбурхала сміливим кадром в ліжку з чоловіком.