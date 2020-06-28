Відома українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук вбила літнім образом і розповіла про дивне літо

На фото Бех позує в зеленому купальнику, де бюстгальтер на мотузочках, а трусики зовсім мініатюрні. Романчук лежала на краю басейну і спокусливо вигнулась, показуючи спокусливу засмагу. Марина відвернулася від камери, а волосся залишила розпущеним, що не завадило фотографії бути максимально гарячою. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Це дуже незвичайне літо для мене, адже я його проводжу вдома без подорожей за кордон. Вперше за останні 4-5 років. Але у всьому треба шукати позитив і насолоджуватися життям", - написала Романчук.

Фанати поставили кілька тисяч лайків і написали коментарі:

"Неймовірні фото", "Чудово", "Ну це явне порушення правил, не можна бути красивою такою", "Божественна".

Повідомлялося, що легкоатлетка Марина Бех-Романчук полонила шанувальників жіночним чином в міні.

На фотографіях молода спортсменка позує в ніжному жіночому образі на тлі квітучого рожевого куща. На ній короткі рожеві шорти з воланами і стильний білий топ з відкритими плечима. Завдяки розпущеним волоссям і мінімального макіяжу чемпіонка виглядає максимально природно.

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