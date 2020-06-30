Українські боксери Василь Ломаченко та Олександр Усик взяли участь у змаганнях з дрифту в Києві

Як передає Politeka.net в Instagram викладені відео з деякими подробицями подій.

"Це був у всіх сенсах жаркий уїк-енд, який пролетів як одна хвилина. Вся команда виклалася на повну і виглядала достойно, як на треку, так і за його межами". 

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"Успіхів вашій команді", "Лома, ти жива легенда, ти мій кумир", "Вася кермував?", "Красвавчики хлопці", - пишуть користувачі мережі в коментарях.

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На этих выходных команда LOMUS поучаствовала в соревнованиях по drift-у в Киеве! Это был во всех смыслах жаркий уик-энд, который пролетел как одна минута. Вся команда выложились на полную и выглядели достойно как на треке, так и за его пределами в фирменной одежде LOMUS. Смотрите полное видео с бэкстейджем в @lomus_shop! Это был чистый адреналин! Поздравляем пилота @bad__boy_0013_ с ярким выступлением 💪🏼

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Раніше ми писали, що боксери Василь Ломаченко та Олександр Усик познущалися над боксерським стилем Віталія Кличка.

Відео з'явилося в мережі ще в 2013 році. Тоді Ломаченко та Усик кумедними рухами спробували повторити техніку Віталія.

А через два роки Усик підписав контракт з промоутерською компанією K2 Promotion, творцями якої є Віталій і Володимир Кличко.

" Ох вже дітки над батьком сміються", "Нехай спочатку проведе з десяток боїв у надважкій вазі і подивимося", " В перших, потрібно з повагою ставиться до старших! По-друге, Віталія за великим рахунком так ніхто і не переміг і нокдауні він жодного разу не був",  "Яйця над куркою сміються", " Кличко б цих песиків б розкидав би по кутах обох б в одному рингу!", - писали тоді в коментарях користувачі мережі.

Крім того, Politeka писала, що Усик і Ломаченко познущалися над Кличком: кумедне відео.

Також ми писали про боксерів, які замінять Усика і Ломаченко, топ-4.

 