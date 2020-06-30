Боксер Олександр Усик (17-0, 13 КО) активно готується до бою з британцем Дереком Чісорою (32-9, 23 КО)

Відео жорсткої роботи Усика на мішку було опубліковано в Instagram.

Поєдинок Усик - Чісора повинен був відбутися 23-го травня в Лондоні на арені О2, але був перенесений на липень через пандемію китайського вірусу.

Нове місце проведення бою поки невідомо.

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Preparing for the return 🥊 #undisputed17 @boxraw

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"Міцного здоров'я тобі чемпіон!", "Саша, ти найкращий", "Здоров'я тобі Чемпіон", "Зліва краще проходить", " Міць", - пишуть в коментарях відео підписники боксера.

Раніше ми писали, що британський боксер Дерек Чісора розповів, чого очікує від поєдинку проти українця Олександра Усика.

"Бій з Усиком - відмінна можливість проявити себе. Мене чекає бій з одним з найкращих боксерів pound-for-pound в світі. Він входить в цей список разом з Тайсоном Ф'юрі і Саулем Альваресом. Тому мені буде протистояти один з топових бійців.

Бій з Усиком можна порівняти з подарунком на Різдво. Мій суперник - новачок в суперважкій вазі, але всі ми знаємо, на що він здатний. Я повністю готовий до цієї зустрічі. Знаю, що потрібно пресингувати Усика. Я буду на ньому скрізь, ніби висип у дитини", - цитує Чісору портал iNews.

До речі, бій Усика з Чісорою був запланований на 23 травня в Лондоні

Поєдинок був перенесений після того, як Британська комісія з контролю за боксом заборонила проводити бої в країні до кінця травня через пандемію.

«Ми ведемо переговори з цього питання. Багато країн приходять до нас, і це може бути єдиним способом проведення цих боїв в найближчі місяці. Ми все ще повинні узгодити все з платформою DAZN, але після нашого урочистого виступу в Саудівській Аравії вони дізналися, що не все має відбуватися у США», — сказав промоутер Едді Хирн.

усик, чісора

Переможець бою Усик — Чісора зможе в майбутньому розраховувати на зустріч з чемпіоном світу в суперважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBF і IBO Ентоні Джошуа.

Нагадаємо, Усик перед боєм з Чісорою освоїв новий вид спорту, відео.

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Також Politeka писала, що промоутер назвав суперників Джошуа на наступні три бою: Усик зайвий.