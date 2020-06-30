Боксер Олександр Усик (17-0, 13 КО) активно готується до бою з британцем Дереком Чісорою (32-9, 23 КО)

Відео жорсткої роботи Усика на мішку було опубліковано в Instagram.

Поєдинок Усик - Чісора повинен був відбутися 23-го травня в Лондоні на арені О2, але був перенесений на липень через пандемію китайського вірусу.

Нове місце проведення бою поки невідомо.

"Міцного здоров'я тобі чемпіон!", "Саша, ти найкращий", "Здоров'я тобі Чемпіон", "Зліва краще проходить", " Міць", - пишуть в коментарях відео підписники боксера.

Раніше ми писали, що британський боксер Дерек Чісора розповів, чого очікує від поєдинку проти українця Олександра Усика.

"Бій з Усиком - відмінна можливість проявити себе. Мене чекає бій з одним з найкращих боксерів pound-for-pound в світі. Він входить в цей список разом з Тайсоном Ф'юрі і Саулем Альваресом. Тому мені буде протистояти один з топових бійців.

Бій з Усиком можна порівняти з подарунком на Різдво. Мій суперник - новачок в суперважкій вазі, але всі ми знаємо, на що він здатний. Я повністю готовий до цієї зустрічі. Знаю, що потрібно пресингувати Усика. Я буду на ньому скрізь, ніби висип у дитини", - цитує Чісору портал iNews.

До речі, бій Усика з Чісорою був запланований на 23 травня в Лондоні

Поєдинок був перенесений після того, як Британська комісія з контролю за боксом заборонила проводити бої в країні до кінця травня через пандемію.

«Ми ведемо переговори з цього питання. Багато країн приходять до нас, і це може бути єдиним способом проведення цих боїв в найближчі місяці. Ми все ще повинні узгодити все з платформою DAZN, але після нашого урочистого виступу в Саудівській Аравії вони дізналися, що не все має відбуватися у США», — сказав промоутер Едді Хирн.

Переможець бою Усик — Чісора зможе в майбутньому розраховувати на зустріч з чемпіоном світу в суперважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBF і IBO Ентоні Джошуа.

Нагадаємо, Усик перед боєм з Чісорою освоїв новий вид спорту, відео.

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