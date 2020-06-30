Чемпіон світу WBC Мігель Берчельт (37–1, 1 NC) в черговий раз захистив свій титул
У 6-му раунді в 28-річний мексиканець нокаутував претендента на титул – свого співвітчизника Елеасара Валенсуэлу (21–13–4, 2 NC), пише sport.ua.
Берчельт провів потужну атаку і завдав серію ударів. Рефері довелося зафіксувати нокаут і достроково завершити поєдинок.
Але офіційно бій не зарахували, бо через карантинні обмеження, професійний спорт в Мексиці все ще знаходиться під забороною місцевого уряду, і на вечорі боксу не були присутні офіційні представники боксерських організацій.
У підсумку обом боксерам в рекорд записано NC (not counted) – бій завершений без результату.
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Раніше ми писали, що в Мехіко відбувся вечір боксу, під час якого побилися місцеві бійці Серхіо Чирино Санчес і Густаво Піна
Серхіо нокаутував свого суперника шикарним аперкотом вже в третьому раунді.
Удар Чирино Санчеса був настільки потужним, що Піна впав на ринг. Цей удар може сміливо змагатися за звання найкращий нокаут року.
Раніше ми писали, що американець Джошуа Грір бився проти Майка Плании з Філіппін.
Спочатку Грір був безумовним фаворитом бою і навіть на зважування приніс подушку, пообіцявши Планії, що відправить його "спати".
Але в першому ж раунді Грір пропустив потужний удар і, здавалося, що це нокаут, але це був лише нокдаун.
Американець зумів піднятися до рахунку "10" і продовжити бій. У шостому раунді Планіа знову відправив Гріра в нокдаун.
Нагадаємо, Усик перед боєм з Чісорою освоїв новий вид спорту, відео.
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