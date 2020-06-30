Український боксер Олександр Гвоздик розповів про те, чому завершив боксерську кар'єру
Слова українця передає BoxingScene:
«Я відчуваю себе нормально як психологічно, так і фізично. Просто відчув, що настав час зробити якісь зміни. Враховуючи ситуацію з вірусом, я розумів, що після поразки від Бетербієва потрібно починати практично з нуля.
Ніхто не збирався давати мені шанс відразу битися за пояс. Ситуація з вірусом зробила все дуже невизначеним. Мені 33 роки, я здоровий і хочу далі бути здоровим. І тепер шукаю нові можливості поза боксом.
Повернення в бокс? Подивимося. Ніколи не кажи ніколи, багато залежить від того, як складеться в бізнесі. Я розгляну пропозиції про повернення, але це не те, до чого я прагну», - сказав Він.
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Раніше ми писали, що екс-чемпіон світу з боксу у напівважкій вазі за версією WBC Олександр Гвоздик неочікувано вирішив завершити кар'єру.
Це досить несподіване рішення, адже лише місяць тому він розповідав про плани повернути собі чемпіонський титул, який втратив в 2019 році в бою з росіянином.
Олександр Гвоздик оголосив про завершення кар'єри. Спочатку про це написали в ESPN.
Промоутер Олександра Гвоздика Егіс Климас прокоментував рішення українця закінчити професійну кар'єру.
Промоутер зазначив, що Гвоздик – розумний хлопець, але йому було складно поєднувати професійну кар'єру і роботу в бізнесі.
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