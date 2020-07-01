Український боксер Олександр Усик розповів про перемогу над німецьким боксером Марко Гуком

Українець заявив, що до кінця покарати суперника на заваді став суддя, який зупинив поєдинок, повідомляє Klitschko-brothers.com.

"Хотілося побоксувати з Гуком ще в той час, коли у нього був пояс. Тому що він такий нахабний, самовпевнений хлопець. Дуже цікавий поєдинок був. Але суддя рано зупинив бій. Марко не до кінця отримав те, що повинен був отримати. з Гуком відбувалося щось неймовірне - він горів, як будинок зі зрубу, горів просто, а вогнегасника не було", - заявив Усик.

Нещодавно ми писали, що 2020 рік готує для любителів боксу чимало захоплюючих поєдинків

Розклад головних боїв 2020 року.

Олександр Усик (17-0, 13 КО, Україна) – Дерек Чісора (32-9, 23 КО, Великобританія)

Бій за статус обов'язкового претендента на титул чемпіона світу за версією WBO в суперважкій вазі

Василь Ломаченко (14-1, 10 КО, Україна) – Теофимо Лопес (15-0, 12 КО, США)

Бій за звання абсолютного чемпіона світу в легкій вазі

25 липня – 9 серпня

Токіо, Японія

Олімпійські ігри

Раніше ми писали, що боксери Василь Ломаченко та Олександр Усик познущалися над боксерським стилем Віталія Кличка

Відео з'явилося в мережі ще в 2013 році. Тоді Ломаченко та Усик кумедними рухами спробували повторити техніку Віталія.

А через два роки Усик підписав контракт з промоутерською компанією K2 Promotion, творцями якої є Віталій і Володимир Кличко.

Нагадаємо, Усик перед боєм з Чісорою освоїв новий вид спорту, відео.

Як повідомляла Politeka, Усик показав, як буде "знищувати" Чісору: відео нищівних ударів

Також Politeka писала, що промоутер назвав суперників Джошуа на наступні три бою: Усик зайвий.