Український боксер Олександр Усик розповів про перемогу над німецьким боксером Марко Гуком
Українець заявив, що до кінця покарати суперника на заваді став суддя, який зупинив поєдинок, повідомляє Klitschko-brothers.com.
"Хотілося побоксувати з Гуком ще в той час, коли у нього був пояс. Тому що він такий нахабний, самовпевнений хлопець. Дуже цікавий поєдинок був. Але суддя рано зупинив бій. Марко не до кінця отримав те, що повинен був отримати. з Гуком відбувалося щось неймовірне - він горів, як будинок зі зрубу, горів просто, а вогнегасника не було", - заявив Усик.
Нещодавно ми писали, що 2020 рік готує для любителів боксу чимало захоплюючих поєдинків
Озвіріла Волочкова показала своє справжнє обличчя: "Ви чмо останнє, а я живу в будинку розкішному"
Біда з грошима українців, помста Росії і новий курс валют – головне за ніч
Зірка «Татусевих дочок» без сорому зняла ліфчик заради зйомки для чоловічого журналу: «Виросла дівчинка»
Похорон Олександра Буйнова, музиканта покладуть поряд з Заворотнюк: гучні подробиці
Розклад головних боїв 2020 року.
Олександр Усик (17-0, 13 КО, Україна) – Дерек Чісора (32-9, 23 КО, Великобританія)
Бій за статус обов'язкового претендента на титул чемпіона світу за версією WBO в суперважкій вазі
Василь Ломаченко (14-1, 10 КО, Україна) – Теофимо Лопес (15-0, 12 КО, США)
Бій за звання абсолютного чемпіона світу в легкій вазі
25 липня – 9 серпня
Токіо, Японія
Олімпійські ігри
Раніше ми писали, що боксери Василь Ломаченко та Олександр Усик познущалися над боксерським стилем Віталія Кличка
Відео з'явилося в мережі ще в 2013 році. Тоді Ломаченко та Усик кумедними рухами спробували повторити техніку Віталія.
А через два роки Усик підписав контракт з промоутерською компанією K2 Promotion, творцями якої є Віталій і Володимир Кличко.
Нагадаємо, Усик перед боєм з Чісорою освоїв новий вид спорту, відео.
Як повідомляла Politeka, Усик показав, як буде "знищувати" Чісору: відео нищівних ударів
Також Politeka писала, що промоутер назвав суперників Джошуа на наступні три бою: Усик зайвий.