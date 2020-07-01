Британський боксер Тайсон Ф'юрі заявив, що тільки він та Олександр Усик зможуть перемогти Деонтея Вайлдера

"Деонтей Вайлдер навіть зараз залишається найнебезпечнішим серед важковаговиків. Він переміг би будь-якого супертяжа, крім мене. А ще мені здається, що проблеми йому створив Олександр Усик.

Є тільки два важковаговика, з якими у Вайлдера були б проблеми. Це я і Олександр Усик. Я просто звір, боєць, легенда, лінійний чемпіон, а Усик - умілий і спритний ліворукий боксер. Він дуже досвідчений і знає, як діяти проти нокаутерів", - розповів Ф'юрі, передає Politeka.net.

Раніше ми писали, що український боксер Олександр Усик на мить забув про майбутні бої та тренування.

Про це стало відомо завдяки новій публікації на сторінці об'єднання Олександра Усика та Василя Ломаченка Instagram.

Олександр показав фото в яскравому образі шеф-кухаря і приготував "сніданок чемпіона", який складався з підсмажених ковбаски і яєць.

"Олександр Усик поділився своїм чемпіонським сніданком, а що було на сніданок у Вас сьогодні?" - підписали фото автори.

"Чет не те, де вітаміни?", "Чемпіонський сніданок,у найкращого супертяжа", "Чет фейс у чемпа як після доброї пиятики", "Саня насипай", - пишуть шанувальники в коментарях.

Крім того, Politeka писала про поєдинок Фьюри-Уайлдер: тріумф британця і найяскравіші моменти поєдинку.

Також ми писали про вирішальному моменті реваншу Ф'юрі - Уайлдер, американець не стримався.