Дружина українського футболіста Миколи Морозюка, який грав раніше за київське "Динамо", показала дивний образ
На фото Ірина показала себе в червоному платті і кепці, але зовсім забула про білизну. Красуня знімала сама себе і в деякі моменти може здатися, що "персики" зараз випадуть у неї з одягу. Морозюк була на тенісному корті, а в руках тримала ракетку і м'яч. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
Фанати нічого не змогли написати під публікацією або поставити лайки, але так і хочеться сказати: "Ірина, закрийся"
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Раніше ми повідомляли, що дружина українського футболіста Миколи Морозюка з турецького "Ризеспора" Ірина, розбурхала шанувальників.
Красуня одягла білу футболку, яку подвязала під грудьми і показала накочений прес. Ірина спустила з плеча футболочку, додавши образу пікантності.
Пишні груди, плоский животик, красиві стегна і стрункі, підкачаніі ніжки - хіба є тіло краще.
Повідомлялося, що дружина відомого українського футболіста Миколи Морозюка Ірина показала, як тренується.
На фото Ірина позує на килимку для занять в лосинах і короткому топі, а образ доповнила кросівками. Красуня спочатку стояла на четвереньках і робила одну вправу, а потім зробила місток, щоб робити вправи для ідеальної п'ятої точки.
Нагадаємо, скандальна дружина екс-динамівця Ірина Морозюк потрясла "персиками", знявши білизна
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