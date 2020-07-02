Дружина українського футболіста Миколи Морозюка, який грав раніше за київське "Динамо", показала дивний образ

На фото Ірина показала себе в червоному платті і кепці, але зовсім забула про білизну. Красуня знімала сама себе і в деякі моменти може здатися, що "персики" зараз випадуть у неї з одягу. Морозюк була на тенісному корті, а в руках тримала ракетку і м'яч. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати нічого не змогли написати під публікацією або поставити лайки, але так і хочеться сказати: "Ірина, закрийся"

Раніше ми повідомляли, що дружина українського футболіста Миколи Морозюка з турецького "Ризеспора" Ірина, розбурхала шанувальників.

Красуня одягла білу футболку, яку подвязала під грудьми і показала накочений прес. Ірина спустила з плеча футболочку, додавши образу пікантності.

Пишні груди, плоский животик, красиві стегна і стрункі, підкачаніі ніжки - хіба є тіло краще.

Повідомлялося, що дружина відомого українського футболіста Миколи Морозюка Ірина показала, як тренується.

На фото Ірина позує на килимку для занять в лосинах і короткому топі, а образ доповнила кросівками. Красуня спочатку стояла на четвереньках і робила одну вправу, а потім зробила місток, щоб робити вправи для ідеальної п'ятої точки.

Нагадаємо, скандальна дружина екс-динамівця Ірина Морозюк потрясла "персиками", знявши білизна

Також Politeka повідомляла, що розкута дружина екс-динамівця Морозюка показала зайве в мікро-бікіні з мотузочок

А ще Politeka писала, що сяє від задоволення дружина екс-динамівця Морозюка вразила розмірами без білизни



