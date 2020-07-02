Дружина українського боксера Тараса Шелестюка, який ще не програвав бої, показала, як розважається у Майамі

На фото Аліна показала себе в мініатюрному купальнику, сидячи на пальмі. Красуня спокусливо вигнулась і позувала, поки її знімали. Зірка залишила волосся розпущеним і грала своїм тілом на тлі океану. Як виявилося, Аліна відпочивала в Майямі, США. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"В очікуванні літа", - написала співачка.

Фанати подивилися ролик більше двох тисяч разів і написали кілька коментарів:

"Ого, я б впав", "так, дитинко", "Боже, як гарно", "Аліна балувана", "Як же пощастило чоловікові", "Це прекрасно", "Життя прекрасне".

Повідомлялося, що дружина українського футболіста Миколи Морозюка, який грав раніше за київське "Динамо", показала дивний образ.

На фото Ірина показала себе в червоному платті і кепці, але зовсім забула про білизну. Красуня знімала сама себе і в деякі моменти може здатися, що "персики" зараз випадуть у неї з одягу. Морозюк була на тенісному корті, а в руках тримала ракетку і м'яч.

Раніше ми писали, що Дружина українського футболіста Миколи Морозюка з турецького "Ризеспора" Ірина, постала в спокусливому вигляді.

Тонку талію підкреслила червона тканина. Зірка розпустила довгі білі локони, в її вухах були видні срібні сережки.

Нагадаємо, дружина Гусєва спустила бретельки і показав, чим радує колишню зірку "Динамо"

Також Politeka писала, що коханка Неймара спустила простирадло, посвітивши ідеальним "горішком"

А ще Politeka писала, що спокуслива ведуча "Профутбола" показала себе без одягу, кадри не для ТБ



