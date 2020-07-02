Відома українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук блиснула розкішним жіночим образом посеред макового поля

Як передає Politeka.net, серію свіжих фото красуня опублікувала на своїй сторінці в Instagram. Дівчина була одягнена в біле плаття в чорний горошок. На голові у неї красувався величезний капелюх, який місцями прикривав обличчя спортсменки. Видно, що частина фотографій була зроблена на заході сонця.

«Моя маленька мрія стала реальністю. Так важко вибрати фото, яке вам більше подобається 1 або 2», - підписала серію фото спортсменка.

За годину фото легкоатлетки оцінили майже 3 тисячі шанувальників. В коментарях їй залишили безліч теплих слів.

«Красиво», «Літнє плаття», «Дуже красиві і ніжні фотографії», «Чемпіонка», «Де ти взяла це плаття?», «Вони фантастичні», «Неймовірна», - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Марина Бех-Романчук позувала в шикарному купальнику зеленого кольору. Красуня вибрала незвичайну модель купального костюма, де верх був у вигляді топа на мотузочках. Спортсменка лежала на краю басейну і спокусливо вигнулась, показуючи свій ідеальний загар. Марина залишила волосся розпущеним, що надало особливої пікантності її образу.

Крім цього, нещодавно спортсменка поділилася романтичним образом в білій кофті і рожевій спідниці.

Нагадаємо, що кокетлива Бех-Романчук підкорила жіночними позами в міні: «Неймовірна краса!».

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