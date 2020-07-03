Український боксер Сергій Дерев'янченко (13-2, 10 КО) незабаром може побитися з чемпіоном WBC Жермаллом Чарло (30-0, 22 КО)
Про це повідомив тренер американця Ронні Шилдс.
"Наше завдання – битися з тим, кого поставлять напроти. зараз у нас є опонент під першим номером у рейтингу WBC. І це Сергій Дерев'янченко. Ми придивляємося до нього. І я б сказав, що зараз саме він – фаворит на бій з Жермаллом.
Ви ж знаєте, нам потрібні найкращі з кращих. Жермалл мені кожен день говорить про те, що хоче битися з топами дивізіону", - заявив Шилдс.
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Раніше ми писали, що Сергій Дерев'янченко веде переговори про бій з кращим боксером 2019 року
Як повідомляє видання BoxingNews24, бій українця проти Сауля Канело Альвареса може відбутися 14 вересня на стримінговой платформі DAZN.
Дерев'янченко доведеться набрати вагу, оскільки поєдинок повинен пройти у другому середній ваговій категорії (до 76,2 кг).
" Канело Альвареса веде переговори з Сергієм Дерев'янченко про бій 14 вересня в 168 фунтах. Інші суперники також розглядаються Сауля, але це буде не Головкін. Малоймовірно, що третій бій Канело – GGG відбудеться до початку 2021 року", – пише Майк Коппинджер у своєму Twitter.
Нагадаємо, Усик, Ломаченко та Гвоздик отримали фантастичні гонорари за бої.
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Також Politeka повідомляла, українець потрапив у трійку кращих боксерів десятиліття.