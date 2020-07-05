Наречена українського футболіста Артема Шабанова показала, як вміє рухати тілом
На кадрах Юлія позує в шкіряному топі і шортах. Волосся красуня залишила розпущеним, а образ доповнила кросівками. Дівчина здалася посеред клітки в нічному клубі, куди вирушила запалювати. Варто відзначити, що у неї це вийшло, красуня рухалася божественно. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
"Вечериночка", - написала Юлія під публікацією.
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Фанати подивилися ролик понад 5 тисяч разів і написали кілька коментарів:
"Такого папужки з кліткою собі б", "В ритмі", "Згадала молодість?", "Кайф" "Робоча", "Досвідчена", "Ось це корабельна сосна".
Повідомлялося, що наречена відомого українського футболіста Артема Шабанова Юліанна показала свою розкішну фігуру у всій красі.
Юліанна була одягнена в зелений купальник і кепку. Вона повернулася до камери спиною, засвітивши свою апетитну п'яту точку в стрінгах. Пружне молоде тіло просто звело передплатників з розуму.
Крім цього, Юліанна показала вид збоку. На фото прекрасно видно її округлі стегна, пишні груди і плоский животик.
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