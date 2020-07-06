Стало відомо, чому Олександр Гвоздик прийняв рішення завершити кар'єру

Тренер Тедді Атлас розповів подробиці:

«Ми готові були йти далі. З часом бокс почав повертатися, але нам дійсно не пропонували поєдинки. Не було розуміння майбутнього бою. Це не виправдання. У цій справі немає виправдань, як і в житті. Є причини, за якими ти робиш щось, і виправдання, через які ти не робиш це. Ми не хотіли бути одними з тих, хто виправдовується.

У Гвоздика з'явилася можливість робити щось інше і стати таким же хлопцем, яким він був у часи свого чемпіонства. І Олександр пішов у цю справу. Він сказав: «Я не в тому місці, в якому повинен бути. Не в тому місці, про яке ми домовлялися». Він прийняв рішення завершити кар'єру. Виходячи з цього, воно було правильним», – сказав Атлас.

Раніше ми писали, що український боксер Олександр Гвоздик розповів про те, чому завершив боксерську кар'єру.

Слова українця передає BoxingScene:

«Я відчуваю себе нормально як психологічно, так і фізично. Просто відчув, що настав час зробити якісь зміни. Враховуючи ситуацію з вірусом, я розумів, що після поразки від Бетербієва потрібно починати практично з нуля.

Ніхто не збирався давати мені шанс відразу битися за пояс. Ситуація з вірусом зробила все дуже невизначеним. Мені 33 роки, я здоровий і хочу далі бути здоровим. І тепер шукаю нові можливості поза боксу.

Повернення в бокс? Подивимося. Ніколи не кажи ніколи, багато залежить від того, як складеться в бізнесі. Я розгляну пропозиції про повернення, але це не те, до чого я прагну», - сказав Він.

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