Дружина українського футболіста Миколи Морозюка Ірина, екс-гравця "Динамо", показала сміливий образ і розповіла про стосунки

На фото Ірина позує в рожевих штанях і топі, а сама сидить на краю клумби. Волосся Морозюк залишила розпущеним, а доповнила образ стильними окулярами. Красуня в руках тримала каву, але його можна не помітити, адже вся увага на груди красуні, які випирали з вузького топа. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Напевно багато з вас чули слова про розподіл людей на 2 категорії : ті , з якими гуляють і ті ,які хороші для створення сім'ї. Такі слова говорять не тільки чоловіки, але й дівчата", - написала Ірина.

Фанати поставили майже 3 тисячі лайків і написали коментарі:

"Ірка, ти супер, обожнюю тебе", "Моя любов", "Лялечка, ідеально написала !", "Закінчуй", "Ох, як стирчать", "Захоплений", "На вулиці вже асфальт плавиться, а тепер стало ще гарячіше", "Космос".

Повідомлялося, що дружина українського футболіста Миколи Морозюка Ірина, блиснула досконалими вигинами.

Ірина похвалилася спокусливими формами, приспустивши верх купальника. Маленькі трикутники тканини обтягнули груди, не давши вистрибнути самому інтимному.

Спекотна кокетка зав'язала бретельки незвично - всі чотири - на спині.

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